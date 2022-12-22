Посол Ирана выступил в пользу двух матчей с Россией: «Это станет еще одним инструментом для сближения наших стран»

Работа по организации товарищеского матча между сборными России и продолжается.

Изначально планировались провести игру в ноябре, однако встреча не состоялась.

«Мы работаем над тем, чтобы в самом ближайшем времени состоялся товарищеский матч сборных Ирана и России. Эта игра станет еще одним инструментом для развития народной дипломатии и сближения между нашими странами.

Сейчас трудно сказать, когда пройдет матч национальных сборных наших государств. Но организовать его и провести – да, такое желание и стремление у нас есть. Было бы хорошо и логично, если одна игра пройдет у вас, а одна состоится у нас в Иране», – сказал посол Ирана в РФ Казем Джалали, выступая в Восточном культурном центре Института востоковедения РАН.