Чемпионат России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Игнатов и Мозалев выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Владислав Катичев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Станислав Щербаков Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Роман Атояр Фигурное катание

22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Дмитрий Алиев

Андрей Анисимов

Роман Атояр

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Артур Даниелян

Алексей Ерохов

Макар Игнатов

Владислав Катичев

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Иван Попов

Александр Самарин

Евгений Семененко

Илья Яблоков

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

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