Чемпионат России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Игнатов и Мозалев выйдут на лед с короткими программами

22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

Андрей Анисимов

Роман Атояр

Владислав Катичев

Иван Попов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми