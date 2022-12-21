Чемпионат России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Игнатов и Мозалев выйдут на лед с короткими программами
22 декабря в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат России по фигурному катанию-2023
Красноярск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Андрей Анисимов
Роман Атояр
Владислав Катичев
Иван Попов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске
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