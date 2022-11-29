Португалия и Бразилия в плей-офф ЧМ, Аньелли уходит из «Ювентуса», скандал между США и Ираном, Трусова пропустит ЧР по прыжкам, фанат с радужным флагом на поле и другие новости

1. Португалия разобралась с Уругваем (2:0) и вышла в плей-офф чемпионата мира. Криштиану Роналду даже забил, но его гол затем переписали на Бруну Фернандеша, который в итоге стал автором дубля. Португалия с Роналду вышла в плей-офф на 4 из 5 ЧМ, хотя дальше 1/8 проходили пока только в 2006-м.

2. Бразилия также стала участником плей-офф, победив с минимальным счетом Швейцарию (1:0) благодаря голу Каземиро на 83-й минуте.

Куда более яркими получились два других матча дня. Камерун и Сербия выдали настоящий триллер, сыграв 3:3. Павлович и Милинкович-Савич забили два гола за пару минут в 1-м тайме, а Абубакар и Шупо-Мотинг – во 2-м. Гана победила Южную Корею (3:2), при этом южнокорейцы вернулись в игру с 0:2, забив два мяча во втором тайме.

3. Андреа Аньелли и весь совет директоров «Ювентуса» подал в отставку, пишет La Gazzetta dello Sport. Андреа руководил клубом 12 лет.

4. КХЛ. «Локомотив» обыграл «Авангард», «Автомобилист» победил «Барыс», ЦСКА одолел «Витязь».

5. Андре Онана уехал из сборной Камеруна после конфликта с тренером из-за тактики. Вратарь «Интера» больше не сыграет на ЧМ-2022.

6. Сборная США в поддержку «женщин, которые борются за базовые права человека» выложила флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики. Иран потребовал отстранить США на 10 игр за «оскорбление достоинства» страны после этой публикации.

7. НХЛ. «Тампа» одолела «Баффало» (6:5 ОТ), Кучеров сделал 3 передачи и достиг отметки 650 очков в НХЛ, у Сергачева тоже 0+3. «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (3:5), несмотря на долгожданный гол Панарина, Шестеркин пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

8. Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам.

9. WADA может продлить отстранение РУСАДА, утверждает «Матч ТВ».

10. НБА. 45 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» справиться с «Орландо», «Вашингтон» с 41 очком Порзингиса обыграл «Миннесоту» и другие результаты.

11. Зачинщики драки в матче «Зенит» – «Спартак» получат 5 матчей дисквалификации. Тех, кто дрался, отстранят на 6 игр, пишет инсайдер Иван Карпов.

12. Объединенный флаг России и Сербии со словами «Одни цвета, одна вера» вывесили фанаты на матче с Камеруном.

13. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит декабрьский чемпионат России. В это время она будет выступать в шоу Татьяны Навки. Кроме того, она выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре.

14. «Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя, пишут «Ведомости». «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро. «Матч ТВ» ответил на претензии.

15. Александр Большунов через журналиста передал Йоханнесу Клэбо сообщение на норвежском языке: «Поздравляю с Большим хрустальным глобусом-2022/23».

16. Александр Кокорин забил с пенальти «Пафосу». У форварда 5 голов за 10 матчей в лиге Кипра.

17. Глава МОК Томас Бах заразился коронавирусом.

18. Репортер-иранец заявил капитану сборной США Тайлеру Адамсу, что тот с ошибкой произносит «Иран», и спросил о дискриминации черных в США: «Нормально ли для вас играть за такую страну?»

19. Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалии с Уругваем. Его быстро поймали, иранский судья поднял и унес с поля флаг.

20. Семьям игроков Ирана угрожали тюрьмой и пытками при «неправильном» поведении сборной перед матчем с США, утверждает CNN. Стражи исламской революции следят, чтобы футболисты не встречались с иностранцами.

21. Владимир Путин подписал указ о награждении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Цитаты дня.

Дюков о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Лучше играть официальные матчи, чем не играть»

Сауль Альварес: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

Соболев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Это очень плохо. Но я поступил бы точно так же в любой ситуации, когда обижают моих товарищей»

Джикия о переходе России в Азию: «Думаю, это неизбежно»

Зарема о драке: «Зенит» еще легко отделался. С третьим местом их»

Щербакова об Олимпиаде: «Если бы Трусова выполнила весь контент чисто, она бы меня превзошла. Но соревнование в том и заключается, что кто-то идет на риск, который не удается»

Ондуа о флаге РФ на бутсах: «Было много гадостей в соцсетях, я удивлен, но не буду ничего менять в жизни. Я благодаря России играю на ЧМ»

Генсек ЧМ-2022 о повязке One Love: «Если вы приехали ради послания всему исламскому миру, оно будет лишь разделять людей. Здесь свои ценности»