Ондуа о флаге РФ на бутсах: «Было много гадостей в соцсетях, я удивлен, но не буду ничего менять в жизни. Я благодаря России играю на ЧМ»

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Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о реакции на его бутсы с флагом России.

Полузащитник «Ганновера» провел два матча на ЧМ-2022, выходя на замены, против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3).

«После того как все увидели мои бутсы с флагом России, было много гадостей в соцсетях. Сам я удивлен был. Многие люди со всего мира писали.

Не буду ничего менять в жизни. Я здесь благодаря России играю. Заметил много российских флагов. Мои друзья из России приехали.

Те, кто говорит, пусть пишут что хотят. Тренер и партнеры поддерживают меня, они знают все, где я вырос. Почему я должен отказаться?» – сказал Гаэль.

Футболист родился в Камеруне, но жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА и один раз вышел на поле за основную команду в матче Кубка России в 2014 году.

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