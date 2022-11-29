Кучеров набрал 650-е очко в НХЛ, став 14-м россиянином, достигшим этой отметки

Форвард сделал три голевые передачи в матче с «Баффало» (6:5 ОТ).

Нападающий набрал 650-е (256+394) очко в чемпионатах , став 14-м в истории россиянином, достигшим этого отметки.

13-ю позицию в списке с 719 баллами занимает Алексей Жамнов. Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин, на счету которого 1431 (791+640) очко.

Всего за карьеру в лиге Кучеров провел 583 игры.

В 21 матче текущего сезона он набрал 34 (10+24) балла.