Португалия с Роналду вышла в плей-офф на 4 из 5 ЧМ. Дальше 1/8 проходили пока только в 2006-м

со сборной Португалии сыграет в плей-офф чемпионата мира в четвертый раз.

Обыграв сборную во 2-м туре группового этапа со счетом 2:0, Португалия обеспечила себе место в плей-офф турнира. Для Криштиану Роналду это пятый чемпионат мира в карьере, и в 4 из 5 турниров сборная Португалии выходила в плей-офф, за исключением ЧМ-2014 в Бразилии.

Однако в последний раз дальше 1/8 финала португальцам удавалось пройти в 2006 году, когда сборная дошла до полуфинала.

Заключительный матч группового этапа сборная проведет в пятницу против сборной .