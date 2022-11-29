Португалия с Роналду вышла в плей-офф на 4 из 5 ЧМ. Дальше 1/8 проходили пока только в 2006-м
Криштиану Роналду со сборной Португалии сыграет в плей-офф чемпионата мира в четвертый раз.
Обыграв сборную Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0, Португалия обеспечила себе место в плей-офф турнира. Для Криштиану Роналду это пятый чемпионат мира в карьере, и в 4 из 5 турниров сборная Португалии выходила в плей-офф, за исключением ЧМ-2014 в Бразилии.
Однако в последний раз дальше 1/8 финала португальцам удавалось пройти в 2006 году, когда сборная дошла до полуфинала.
Заключительный матч группового этапа сборная Португалии проведет в пятницу против сборной Южной Кореи.
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