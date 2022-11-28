Руководство покинуло свои должности в полном составе.

Как передает La Gazzetta dello Sport, на внеочередном заседании совета директоров президент , вице-президент , генеральный директор и еще 7 членов правления ушли в отставку.

Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.