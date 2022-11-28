Аньелли подал в отставку вместе с советом директоров «Ювентуса». Андреа руководил клубом 12 лет
Руководство «Ювентуса» покинуло свои должности в полном составе.
Как передает La Gazzetta dello Sport, на внеочередном заседании совета директоров президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще 7 членов правления ушли в отставку.
Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.
Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
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