Генсек ЧМ-2022 о повязке One Love: «Если вы приехали ради послания всему исламскому миру, оно будет лишь разделять людей. Здесь свои ценности»

В оргкомитете ЧМ-2022 отреагировали на желание отдельных сборных носить повязку One Love.

«Если бы команды решили делать так на протяжении всего сезона – это одно дело. Если же вы приехали для того, чтобы высказать свою точку зрения, сделать некое заявление в Катаре, я не могу с этим согласиться. Следует помнить о том простом факте, что в этой части света тоже есть свои ценности.

Я говорю не о Катаре, а обо всем арабском мире. Команды хотят проповедовать здесь что-то свое, сделать заявление – хорошо. Но фактически они протестуют против проведения турнира в исламской стране. Как далеко это может зайти? Означает ли это, что исламские страны не имеют права участвовать ни в каких мероприятиях?

Всегда на таких турнирах будут разные ценности, разные взгляды. Так что, я считаю, если вы приехали специально для того, чтобы сделать заявление в Катаре, подать какой-то сигнал Катару или всему исламскому миру, ваше послание будет лишь разделять людей.

Давайте найдем возможность сосуществовать, идти вместе вперед. Взаимоуважение – основополагающий фактор», – сказал генеральный секретарь организационного комитета ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади.