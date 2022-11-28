Глава МОК Томас Бах заразился коронавирусом

Президент Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Inside the Games.

Во вторник Бах должен был присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) в Лозанне, но его тест на оказался положительным.

Теперь планируется, что глава МОК выступит с онлайн-обращением.

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