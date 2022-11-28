Глава МОК Томас Бах заразился коронавирусом
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Inside the Games.
Во вторник Бах должен был присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) в Лозанне, но его тест на COVID-19 оказался положительным.
Теперь планируется, что глава МОК выступит с онлайн-обращением.
Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
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