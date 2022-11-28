Зачинщики драки в матче «Зенит» – «Спартак» получат 5 матчей дисквалификации. Тех, кто дрался, отстранят на 6 игр (Иван Карпов)
КДК РФС рассматривает драку в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
По информации инсайдера Ивана Карпова, зачинщикам драки грозит пятиматчевая дисквалификация. Те, кто наносил удары, будут дисквалифицированы на 6 матчей.
Зачинщиками драки считают Вильмара Барриоса и Квинси Промеса, который не получил штрафных санкций за этот инцидент. Однако первый акцентированный удар нанес ногой Родригао. Кроме того, удары наносили, в частности, Малком, Шамар Николсон и Александр Соболев.
В матче группового этапа Фонбет Кубка России в воскресенье «Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти). После свистка об окончании основного времени между игроками команд завязалась массовая драка, по итогам которой красные карточки получили шестеро игроков.
Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины
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