Российская фигуристка поделилась воспоминаниями о победе на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

– Ты же видела программы Трусовой и Валиевой. Вот если бы вы все откатали чисто программы – кто бы взял золото?

– Если бы Саша Трусова выполнила весь свой контент чисто, то она бы меня по баллам превзошла. Но соревнование в том и заключается, что кто-то идет на риск, который не удается.

У меня тоже была не самая простая задача – я, выходя на лед, знала, что не имею права на самую маленькую помарочку. В этом тоже есть своя сложность, когда ты знаешь – один раз споткнулась и все. Ты уже задачу не выполнил.

При том, что у меня максимальный тоже контент был. Два четверных – в сезоне я только с одним каталась. Хотя были мысли и три вставить, и на тренировках такой контент даже удался, но в момент старта я поняла, что это будет неоправданно, что я за этот контент не отвечаю.

Если я ошибусь, то даже не смогу с себя за это спросить, потому что пошла на неоправданный риск.

– Когда ты видела, как выступила Валиева и поняла, что золото твое. Что ты почувствовала?

– Это, наверное, один из самых странных моментов вообще в моей жизни. Я села в грин-рум, и там был прокат Камилы. Сложно объяснить, с чем это связано, но за все это время я не испытала вообще ничего. Ни радости, ни расстройства.

Я не осознавала, что я вижу. Пустые глаза просто. Я сидела и думала: так, вот Олимпийские игры, получается, что они закончились, я хорошо выступила, не сон ли это, можно ли расслабиться, почему нет бешеной радости. Я просидела весь прокат с пустым взглядом.

Объявляются результаты и показывают меня. Я это понимаю, но эмоций нет. Думаю: надо ли их показать? В итоге я так и не успела определиться. Меня так и показали – сижу, смотрю в одну точку, пытаюсь осознать, кто я, где я, что происходит.

Сейчас я могу сказать, что это было эмоциональное выгорание. Еще долгое время эмоций практически не было. Я потом еще полгода находилась в состоянии аффекта.

– А эмоции Трусовой и Валиевой на тебе отразились тогда?

– В тот момент каждый из нас переживал внутри свою историю, свою драму. Просто каждый из нас разный, каждый по-разному ее проживал. Я абсолютно понимаю эмоции девочек, свои.

Я такой человек, который не склонен к импульсивным решениям в принципе. Поэтому я не так ярко проявляю эмоции. В тот момент у меня свои были переживания.

– Ну вы потом встретились, никто друг на друга не обиделся?

– Сейчас абсолютно у нас, да...

– Ну это сейчас, я про тот момент говорю. Саша не отвернулась от тебя, не сказала, что не будет стоять вместе?

– Тогда мы все друг друга не трогали. Не было такого, чтобы первое, что нам хотелось сделать – сесть всем вместе и обсудить.

Каждый должен был по-своему прожить ситуацию. У нас все хорошо, никто ни на кого никаких обид и зла не держит, – сказала Щербакова.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде