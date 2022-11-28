Путин подписал указ о награждении Елены Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ о награждении опубликован на интернет‑портале правовой информации.
Вяльбе получила награду «за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».
Трехкратная олимпийская чемпионка занимает должность президента ФЛГР с 2010 года.
На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)
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