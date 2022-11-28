Путин подписал указ о награждении Елены Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ о награждении опубликован на интернет‑портале правовой информации.

Вяльбе получила награду «за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

Трехкратная олимпийская чемпионка занимает должность президента ФЛГР с 2010 года.

На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)

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