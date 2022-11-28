Большунов передал Клэбо сообщение на норвежском языке: «Поздравляю с Большим хрустальным глобусом-2022/23»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил сообщение от россиянина Александра Большунова.

Трехкратный олимпийский чемпион обратился к Клэбо через журналиста TV2 Эрнста Лерсвеена, которому ранее дал интервью.

«Думаю, ты сможешь взять все медали чемпионата мира.

Скажи ему (обращается к журналисту, который передал сообщение Клэбо – Sports.ru), что я поздравляю его с Большим хрустальным глобусом сезона-2022/23», – написал Большунов на норвежском языке, используя переводчик.

«Что я могу сказать? Хе-хе, это было немного неожиданно. Мне как спортсмену досадно, что не все лучшие выходят на старт гонок, в том числе и Большунов, но сейчас ситуация такова, что это невозможно. Я со своей стороны могу лишь бегать на лыжах настолько быстро, насколько возможно», – ответил Клэбо.

На первом этапе Кубка мира в Руке Клэбо победил в каждой из трех гонок. Сборная России отстранена от соревнований.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге