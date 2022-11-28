Онана уехал из сборной Камеруна после конфликта с тренером из-за тактики. Вратарь «Интера» больше не сыграет на ЧМ-2022

больше не сыграет за сборную Камеруна на .

Как пишет Cope, голкипер решил покинуть расположение национальной команды после конфликта с тренером .

Причиной конфликта футболиста и тренера стало разное видение тактики. Онана сказал, что идеи тренера далеки от его понимания футбола. Этот диалог создал напряжение между Андре и Ригобером.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что тренер настаивал на более «традиционной» манере игры. Онана, который в 1-м туре группового этапа поставил рекорд чемпионатов мира по касаниям вне штрафной, отказался, заявив, что не собирается менять свой стиль по просьбе Сонга.

Тренер хотел проявить свой авторитет перед другими игроками сборной Камеруна и сказал вратарю, что он не сыграет с Сербией.

, который возглавляет Федерацию футбола , пытался уладить конфликт Онана и Сонга, но не смог.

В связи с этой ситуацией Онана решил уехать из расположения сборной. Его нет в заявку на сегодняшний матч с Сербией. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.