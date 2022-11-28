Иран потребовал отстранить США на 10 игр за «оскорбление достоинства» страны после публикации флага без эмблемы Исламской Республики

Иран потребовал отстранить сборную США на 10 игр.

Как пишет The Guardian, направила жалобу в комитет по этике , в которой потребовала дисквалифицировать американскую сборную за «оскорбление достоинства» Ирана.

«Согласно правилам ФИФА, любой человек или группа людей, которые оскорбляют достоинство или целостность страны, должны быть отстранены как минимум на 10 матчей или на определенный период», – сказано в жалобе.

Вчера в соцсетях сборной США появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа ЧМ-2022. При этом на флаге Ирана нет эмблемы Исламской Республики – там только зеленая, белая и красная полосы.

Сборная США объяснила, что выложила такое изображение флага в поддержку «женщин, которые борются за базовые права человека».

ФИФА отказалась от комментариев по этому поводу, но источники, близкие к организации, сообщили, что бан сборной США крайне маловероятен.

Сборные США и Ирана встретятся в 3-м туре групповой стадии . Матч состоится завтра, 29 ноября.

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