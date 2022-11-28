Сборная США в поддержку «женщин, которые борются за базовые права человека» выложила флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики

Сборная США показала флаг Ирана без эмблемы Исламской Республики в поддержку женщин.

Вчера в соцсетях сборной США появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа . При этом на флаге Ирана нет эмблемы Исламской Республики – там только зеленая, белая и красная полосы.

Как пишет The Guardian, в сборной США объяснили, что такое изображение было опубликовано, чтобы показать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека».

На данный момент изображение флага Ирана без эмблемы Исламской Республики удалено из соцсетей сборной США.

Сборные США и Ирана встретятся в 3-м туре групповой стадии. Матч состоится 29 ноября.

Фото: ru.wikipedia.org

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