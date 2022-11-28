«Матч ТВ» об играх России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Никогда не покажем то, на что у нас нет официальных прав. Не наш стиль»

«Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с правами на показ игр сборной России.

Сообщалось, что телеканал показал игры России с и без разрешения правообладателя. «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро.

«В связи с любопытной заметкой, появившейся сегодня на сайте газеты «Ведомости», считаю необходимым дать полный комментарий относительно претензий в адрес .

Прежде всего, мы крайне удивлены высказываниями наших коллег, которые вышли за пределы деловой переписки.

Также считаю принципиально важным напомнить, что «Матч» – это федеральный спортивный телеканал, многолетний надежный партнер международных и российских лиг, организаций и федераций. Мы дорожим нашей деловой репутацией на рынке, сложившейся за годы работы.

Согласно документам, которые имеются в наличии у нашего телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана, принадлежат другому лицу.

Данные права не были переданы правообладателем в пользование УЕФА, а как следствие – не включены в пакет прав на матчи сборной России по футболу, принадлежащей компании -Груп».

«Матч ТВ» (ООО «НСТ») на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа указанных матчей на территории России.

Никогда ранее мы не показывали – и не будем показывать в дальнейшем – события, на которые у нас нет официально оформленных прав. Это не наш стиль работы.

Рекомендую всем нашим дружественным телеграм-каналам выдохнуть и включить «Матч» – там скоро Камерун с Сербией начнут играть😉», – написал генеральный продюсер канала .