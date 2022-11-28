Щербакова пропустит декабрьский чемпионат России. В это время она будет выступать в шоу Навки (РИА Новости)

Теги Татьяна Навка сборная России травмы женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в Красноярске 20-25 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что во время чемпионата Щербакова будет выступать в шоу Татьяны Навки.

В августе Щербакова перенесла операцию на колене. Она не участвовала в соревнованиях этого сезона.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные