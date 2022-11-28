Щербакова пропустит декабрьский чемпионат России. В это время она будет выступать в шоу Навки (РИА Новости)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова пропустит чемпионат России, который пройдет в Красноярске 20-25 декабря.
Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что во время чемпионата Щербакова будет выступать в шоу Татьяны Навки.
В августе Щербакова перенесла операцию на колене. Она не участвовала в соревнованиях этого сезона.
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