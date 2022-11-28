КХЛ. «Амур» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», «Локомотив» против «Авангарда»

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«Локомотив» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Барысом», ЦСКА – с «Витязем», московское «Динамо» будет противостоять минскому.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Нефтехимик
Дата проведения
28 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Барыс
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Сибирь
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Витязь
Дата проведения
28 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Динамо Минск
Дата проведения
28 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Авангард
Дата проведения
28 ноября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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