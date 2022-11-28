КХЛ. «Амур» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», «Локомотив» против «Авангарда»
«Локомотив» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» сыграет с «Барысом», ЦСКА – с «Витязем», московское «Динамо» будет противостоять минскому.
- Дата проведения
- 28 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.30, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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