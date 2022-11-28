КХЛ. «Амур» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», «Локомотив» против «Авангарда»

примет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с , – с «Витязем», московское будет противостоять минскому.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ