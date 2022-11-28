Бруну забил 2 мяча и сделал 2 ассиста за две игры на ЧМ-2022. 1-й гол переписали с Роналду
Полузащитник Бруну Фернандеш отметился результативными действиями в двух играх ЧМ-2022.
На 54-й минуте хавбек сборной Португалии открыл счет в матче с Уругваем (2:0, второй тайм). Примечательно, что сперва гол был записан на форварда Криштиану Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок не коснулся мяча головой. На 93-й минуте Фернандеш сделал дубль, реализовав пенальти.
В матче с Ганой (3:2) в первом туре футболист «Манчестер Юнайтед» отдал два голевых паса. Всего за пять последних игр у Бруну 5 голов и 3 ассиста.
Подробно со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь.
Португалия – Уругвай. 1:0 – Бруну Фернандеш открыл счет. Онлайн-трансляция
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