Бруну забил 2 мяча и сделал 2 ассиста за две игры на ЧМ-2022. 1-й гол переписали с Роналду

Полузащитник Бруну Фернандеш отметился результативными действиями в двух играх .

На 54-й минуте хавбек сборной открыл счет в матче с (2:0, второй тайм). Примечательно, что сперва гол был записан на форварда , но позже оказалось, что 37-летний игрок не коснулся мяча головой. На 93-й минуте Фернандеш сделал дубль, реализовав пенальти.

В матче с Ганой (3:2) в первом туре футболист отдал два голевых паса. Всего за пять последних игр у Бруну 5 голов и 3 ассиста.

Подробно со статистикой Фернандеша можно ознакомиться здесь.

Португалия – Уругвай. 1:0 – Бруну Фернандеш открыл счет. Онлайн-трансляция