Бразилия сыграет в плей-офф ЧМ в 9-й раз подряд. Пока лишь она и Франция вышли из групп в Катаре

обеспечила себе выход из группы G на ЧМ-2022.

Команда Тите обыграла Швейцарию (1:0) и набрала 6 очков за два матча группового этапа. На втором месте в квартете идут швейцарцы (3 очка), у Камеруна и Сербии по 1 баллу.

Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира в 9-й раз подряд. В последний раз ей не удавалось это сделать в 1982 году – тогда она завершила участие на втором групповом этапе, пропустив в полуфинал Италию.

На данный момент лишь южноамериканская команда и гарантировали себе место в 1/8 финала .