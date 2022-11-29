Кевин Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в матче с «Орландо»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Орландо» (109:102).
Дюрэнт записал на свой счет 45 очков, реализовав за 39 минут 19 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.
В активе Кевина, который проводил второй матч за два дня, также 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
«Нетс» благодаря победе получили нейтральный баланс в таблице – 11-11.
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