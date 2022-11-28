Репортер-иранец сказал Адамсу, что тот с ошибкой произносит «Иран», и спросил о дискриминации черных в США: «Нормально ли для вас играть за такую страну?»

Капитан сборной США Тайлер Адамс обсудил дискриминацию темнокожих с иранским журналистом.

– Давайте начнем с того, что вы заявляете о поддержке иранцев, но неправильно произносите название страны. Оно произносится как , а не «Айрэн». Давайте это проясним на будущее. Во-вторых, устраивает ли вас то, что вы представляете страну, внутри которой существует такая дискриминация темнокожих? Движение Black Lives Matter нам это продемонстрировало в последние годы. Нормально ли это для вас?

– Я прошу прощения за то, что неправильно произносил название.

Что касается дискриминации, то она повсюду. Я понял, особенно проживая за рубежом в последние годы и сталкиваясь с необходимостью вписываться в новую для себя культурную среду, что в США мы добиваемся прогресса ежедневно.

Я рос в белой семье, но с очевидным афроамериканским наследием, так что прикоснулся к разным культурам – и мне легко удавалось ассимилироваться. Не каждому удается сделать это так же легко. Но поэтому особенно важно обучение. Вот как вы сейчас меня научили правильно произносить название вашей страны.

Да, это процесс, но главное – видеть прогресс, – сказал футболист .

США сыграют с Ираном на 29 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.