WADA продлит отстранение РУСАДА («Матч ТВ»)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает «Матч ТВ», формальной причиной стали вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА в сентябре.

«Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство. Это будет проходить через процесс в обычном порядке.

Если Россия не решит проблему, это может привести к задержке восстановления РУСАДА и другим последствиям», – цитирует «Матч ТВ» ответ пресс‑службы WADA.

В декабре 2019 года WADA признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Изначально санкция была введена на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее до двух.

Отстранение предполагает, что российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать под национальным флагом, а также рекомендацию не проводить международные соревнования в стране.