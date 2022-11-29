Семьям игроков Ирана угрожали тюрьмой и пытками при «неправильном» поведении сборной перед матчем с США. Стражи исламской революции следят, чтобы футболисты не встречались с иностранцами (CNN)

Теги сборная США по футболу Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 Политика контент Футбол

Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем ЧМ-2022.

29 ноября сборная Ирана проведет матч 3-го тура группового этапа против США.

По данным корреспондента CNN Сэма Кили, семьям футболистов угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с Америкой.

По информации источника, отслеживающего действия иранских служб безопасности на турнире в Катаре, десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами национальной команды. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

Иранские болельщицы считают, что за ними следят спецслужбы на матчах ЧМ в Катаре. Ведется видеосъемка и наблюдение в бинокль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные