Дюков о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Лучше играть официальные матчи, чем не играть»
Александр Дюков поделился мнением о переходе РФС в Азию.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался за переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – заявил глава РФС.
Сборная России за последние месяцы провела три товарищеские встречи. Сначала была обыграна Киргизия (2:1), а затем российская команда дважды сыграла вничью – сначала с Таджикистаном, а затем с Узбекистаном. Обе встречи завершились с одинаковым счетом – 0:0.
РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»
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