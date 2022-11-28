Дюков о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Лучше играть официальные матчи, чем не играть»

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Александр Дюков поделился мнением о переходе РФС в Азию.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался за переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – заявил глава РФС.

Сборная России за последние месяцы провела три товарищеские встречи. Сначала была обыграна Киргизия (2:1), а затем российская команда дважды сыграла вничью – сначала с Таджикистаном, а затем с Узбекистаном. Обе встречи завершились с одинаковым счетом – 0:0.

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