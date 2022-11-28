Дюков о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Лучше играть официальные матчи, чем не играть»

поделился мнением о переходе РФС в Азию.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался за переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Слова Карпина, что лучше играть в Азии, чем товарищеские матчи? Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – заявил глава РФС.

за последние месяцы провела три товарищеские встречи. Сначала была обыграна (2:1), а затем российская команда дважды сыграла вничью – сначала с , а затем с . Обе встречи завершились с одинаковым счетом – 0:0.

РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»