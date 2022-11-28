Соболев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Это очень плохо. Но я поступил бы точно так же в любой ситуации, когда обижают моих товарищей»

Форвард «Спартака» высказался о драке с «Зенитом».

В последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» (4:2).

По окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка, по итогам которой шесть игроков, включая Соболева, получили красные карточки.

– Удивило решение арбитра?

– Нет, по делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным. Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.

– Остались вопросы к судейству?

– Нормально. Но в принципе все началось с первых минут, когда тот же Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели.

Игроки «Зенита» играли подловато? Знаете, много говорят, что я плохо веду себя на поле и так далее, но сегодня я увидел, когда после каждого контакта именно их футболисты все время проявляли недовольство к судьям: тут желтую дали, тут красную. Это их право, я отвечаю за свою команду, – сказал нападающий красно-белых.

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