Сауль Альварес: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

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Сауль Альварес возмущен поведением Лео Месси после победы над Мексикой.

После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

Поведение нападающего возмутило абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!

Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране [Аргентине], я говорю о Месси и его отвратном поступке», – написал Канело в твиттере.

Фото: twitter.com/Desden_DC

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