НБА. «Филадельфия» - «Атланта», «Финикс» в гостях у «Сакраменто» и другие матчи

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В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

«Филадельфия» и «Атланта» сойдутся в борьбе за пятое место на Востоке, лидер Запада «Финикс» попытается продлить победную серию на выезде против «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Миннесота
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Атланта
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Шарлотт
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Кливленд
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Орландо
Дата проведения
29 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
29 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Хьюстон
Дата проведения
29 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Юта – Чикаго
Дата проведения
29 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Финикс
Дата проведения
29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Индиана
Дата проведения
29 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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