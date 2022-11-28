НБА. «Филадельфия» - «Атланта», «Финикс» в гостях у «Сакраменто» и другие матчи
В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
«Филадельфия» и «Атланта» сойдутся в борьбе за пятое место на Востоке, лидер Запада «Финикс» попытается продлить победную серию на выезде против «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды
Комментарии