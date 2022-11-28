В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

и сойдутся в борьбе за пятое место на Востоке, лидер Запада попытается продлить победную серию на выезде против .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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