Анна Щербакова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое будет показано в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре.

Также в шоу выступят чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Представления пройдут в Дохе с 1 по 10 декабря.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря.

«Отмены русской культуры на ЧМ-2022 не произошло». Организаторы фан-зоны подтвердили, что в Катаре покажут ледовое шоу Татьяны Навки

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