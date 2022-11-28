«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро («Ведомости»)

Между и возник спор из-за показа матчей сборной России.

Как пишут «Ведомости», телеканал показал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. Из-за этого «Телеспорт» направил «Матч ТВ» претензию.

«Телеспорт» оценивает потери, включающие недополученные средства от спонсоров и размещения рекламы, в 1,5-2 млн евро.

Гендиректор «Телеспорта» настаивает, что восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных. На территории РФ такие права переданы «Телеспорт груп». «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном, проходившим 17 и 20 ноября, сделки не было.

«Телеспорт груп» планирует предъявить «Матч ТВ» финансовые требования, куда включены все потери: стоимость матчей, перепродажа прав, а также недополученные деньги от размещения рекламодателей и спонсоров. Макаренко оценивает сумму ущерба предварительно в 1,5-2 млн евро.

«Матч ТВ» с претензиями «Телеспорт груп» не согласился. По данным телеканала, исключительные права на освещение футбольных матчей сборной России с командами и принадлежат другому лицу, а «Матч ТВ» на законных основаниях приобрел у правообладателя права на осуществление телепоказа.

Напомним, в конце прошлого года «Сбер» и медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) создали совместное предприятие ООО «Телеспорт груп» для закупки прав на крупнейшие спортивные события. Транслировать их «Сбер» хотел через Okko, однако в мае «Сбер» полностью вышел из состав собственников сервиса.