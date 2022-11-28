Кокорин забил с пенальти «Пафосу». У форварда 5 голов за 10 матчей в лиге Кипра
Форвард «Ариса» Александр Кокорин забил «Пафосу» (2:2) в чемпионате Кипра.
На 64-й минуте российский футболист реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам.
Кокорин провел десять матчей после перехода в кипрский клуб. В составе «Ариса» он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.
Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в октябре. Форвард набрал 6 (3+3) очков после перехода в клуб
Софьян Амрабат: «Кокорин – фантастический парень и отличный футболист. Сейчас выглядит отлично»
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