Слуцкий ушел из «Рубина», Инфантино просит прекращения огня на Украине на время ЧМ, Бах призвал допускать конфликтующие страны до Игр, тен Хаг против возвращения Роналду и другие новости

1. Конец эпохи – Леонид Слуцкий покинул «Рубин». Тренер ушел по собственному желанию и не получит неустойку. Пишут, что отставке предшествовал разговор с гендиректором Саймановым на повышенных тонах. Александр Мостовой, впрочем, уверен: скоро Слуцкий найдет новую работу – «им всегда легко достается все».

2. Президент ФИФА Инфантино призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ-2022. Российская делегация во главе с помощником Владимира Путина Игорем Левитиным посетит церемонию открытия турнира.

3. Томас Бах призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности»: Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Татьяна Тарасова раскритиковала главу МОК за популизм, Дмитрий Васильев считает, что «эйфория ненависти к русским спортсменам сходит на нет», а депутат Терюшков все равно уверен, что словам Баха доверия нет.

4. Эрик тен Хаг сказал боссам «МЮ», что Роналду больше не должен играть в команде – португалец зашел слишком далеко. По мнению нидерландца, Криштиану еще способен помочь «Юнайтед», однако тренер не собирается жертвовать атмосферой в коллективе. Даррен Бент убежден, что тен Хаг не должен возвращать Роналду в состав ни при каких обстоятельствах. Где окажется Криш? «Баварии» он не нужен, зато к себе его зовет клуб нон-лиги «Блайт Спартанс».

5. Дзюба прервал молчание после ухода из «Адана Демирспор». Заявил, что ему уже не 18, чтобы сидеть на скамейке, и напомнил о больших амбициях – заканчивать с футболом Артем не собирается.

6. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2:5), Овечкин не забил в 4-м матче подряд, Бобровский отразил 41 бросок из 43. «Коламбус» одолел «Филадельфию» (5:4 ОТ), Гавриков стал автором победной шайбы. «Нью-Джерси» выиграл 10-й матч подряд, победив «Монреаль» (5:1) с первой шайбой Дадонова за канадский клуб. «Питтсбург» проиграл «Торонто» (2:5), Малкин продлил серию с очками. Все результаты дня – здесь.

7. Подъехала очередная причина желания Мбаппе уйти из «ПСЖ»: он недоволен из-за задержки выплаты зарплаты за сентябрь.

8. НБА. 30 очков и 9 передач Макколлума помогли «Новому Орлеану» обыграть «Мемфис» и другие результаты.

9. В КХЛ СКА забросил семь шайб минскому «Динамо» (в том числе пять за рекордные 6:23), ЦСКА победил «Адмирал» – Скотников сделал шатаут. Все результаты дня – здесь.

10. Рафаэль Надаль проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором туре итогового турнира ATP.

11. Инсайд из Италии: Вассер заменит Бинотто в «Феррари» на посту руководителя. В команде пока все отрицают.

12. Аллегри внезапно признан лучшим тренером ноября в Серии А. «Ювентус» выиграл 3 матча с общим счетом 6:0.

13. Анатолий Карпов выписан из больницы.

Цитаты дня

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Вероника Степанова: «Не собираюсь отказываться от тренировок на Западе. Как заметил Путин, мы ни от кого не собираемся закрываться»

Валерий Карпин: «Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. Плохо, что рядом не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться, как готовиться к тренировкам»

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