Аллегри признан лучшим тренером ноября в Серии А. «Ювентус» выиграл 3 матча с общим счетом 6:0

признан лучшим тренером месяца в Серии А.

Награду присудило жюри, состоящее из из директоров спортивных газет. Они оценивали работу тренеров, основываясь на технико-спортивных критериях и качестве игры команд, а также соблюдении фэйр-плей.

В ноябре провел 3 матча в рамках в Серии А и одержал 3 победы – над «Интером» (2:0), «Вероной» (1:0) и «Лацио» (3:0). Туринцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко.