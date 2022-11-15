Российская делегация посетит церемонию открытия ЧМ-2022. Помощник Путина Левитин возглавит ее

Российская делегация посетит ЧМ-2022 в Катаре.

Ее возглавит помощник президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

«Российская делегация будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, ее возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин», – сообщил источник в посольстве РФ в Дохе.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участия в турнире.

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