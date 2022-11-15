Дзюба об уходе из «Адана Демирспор»: «Мне не 18 лет, сидеть смотреть матчи – не совсем правильно. Не слушайте злые языки»

рассказал об уходе из .

«Леди и джентльмены, всех приветствую. Решил записать небольшое видео в связи с тем, что вокруг много разговоров, домыслов и некрасивых вещей. Спасибо всем за беспокойство и ваше внимание.

Я немного пропал с радаров, нужно было переосмыслить все, перезагрузиться и вернуться с новыми силами, эмоциями. Не переживайте, у меня все хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Не обращайте внимания.

Я благодарен «Адана Демирспор», руководителю, президенту за то, что пошел на встречу и мы в спокойном, мирном ключе разошлись. Это было взвешенное решение. Мне не 18 лет, и сидеть смотреть матчи – это не совсем правильно было бы для меня», – сказал нападающий в видео в инстаграме.

34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.