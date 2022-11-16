НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом», «Клипперс» в гостях у «Далласа» и другие матчи
Во вторник, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом». Выбранные под 1-м и 2-м пиками на драфте-2019 Зайон Уильямсон и Джа Морэнт встретятся на площадке впервые за 638 дней.
«Клипперс» (8-6) Пола Джорджа попытается превзойти в гостях «Даллас» (7-5) Луки Дончича в борьбе за шестую позицию в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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