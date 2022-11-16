НБА. «Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом», «Клипперс» в гостях у «Далласа» и другие матчи

Во вторник, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

сыграет с . Выбранные под 1-м и 2-м пиками на драфте-2019 Зайон Уильямсон и Джа Морэнт встретятся на площадке впервые за 638 дней.

(8-6) Пола Джорджа попытается превзойти в гостях (7-5) в борьбе за шестую позицию в Западной конференции.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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