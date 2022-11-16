Гавриков забил победный гол «Филадельфии» и сделал передачу, став 2-й звездой матча

Защитник сделал голевую передачу, забросил победную шайбу в матче чемпионата с «Филадельфией» (5:4 ОТ) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 4-е (2+2) очко в сезоне, всего он провел 15 игр.

Сегодня за 28:40 – лучший показатель среди полевых игроков «Блю Джекетс» (0:09 – в большинстве, 1:51 – в меньшинстве) у Гаврикова 4 броска в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».