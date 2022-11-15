Васильев о словах Баха: «Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет. И на передний план выходит здравый смысл»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал призыв Томаса Баха не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Относиться к словам Баха серьезно вообще не стоит. Он говорит абсолютно противоречивые вещи. В 2019 году он заявляет, что Россия понесет ответственность, заплатит штраф. А после Олимпиады в Корее будет чиста, как слеза младенца, и вернется в олимпийскую семью. Но все произошло наоборот. Еще большие санкции, дисквалификации наших спортсменов.

То, что он говорит – это сотрясание воздуха. По-другому я и не воспринимаю его слова. Стоит его слушать только в контексте развлечения. Он полностью дискредитировал себя.

С другой стороны, какая-то тенденция намечается. Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет. И на передний план выходит здравый смысл.

Я очень надеюсь, что в конце концов горячие головы остынут и поймут, что российские спортсмены не могут нести ответственность за руководство их страны», – сказал Васильев.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»