Васильев о словах Баха: «Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет. И на передний план выходит здравый смысл»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал призыв Томаса Баха не политизировать спорт. 

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Относиться к словам Баха серьезно вообще не стоит. Он говорит абсолютно противоречивые вещи. В 2019 году он заявляет, что Россия понесет ответственность, заплатит штраф. А после Олимпиады в Корее будет чиста, как слеза младенца, и вернется в олимпийскую семью. Но все произошло наоборот. Еще большие санкции, дисквалификации наших спортсменов.

То, что он говорит – это сотрясание воздуха. По-другому я и не воспринимаю его слова. Стоит его слушать только в контексте развлечения. Он полностью дискредитировал себя.

С другой стороны, какая-то тенденция намечается. Эйфория ненависти к русским спортсменам потихонечку сходит на нет. И на передний план выходит здравый смысл.

Я очень надеюсь, что в конце концов горячие головы остынут и поймут, что российские спортсмены не могут нести ответственность за руководство их страны», – сказал Васильев.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»

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