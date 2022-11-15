Лионель Месси: «Гвардиола – лучший тренер, без сомнения. Его «Барселона» была уникальной»

назвал лучшим тренером мира.

«Время Гвардиолы [в «Барселоне»] было исключительным периодом. Гвардиола пришел и заставил нас расти как команда. У него было уникальное поколение игроков.

Это было потрясающе – играть где угодно и знать, что ты выиграешь, кто бы ни был в соперниках, и выиграешь так, как мы хотели. У нас были болезненные поражения, но на тренировках была уверенность.

Я жалею, что в то время не получал от этого больше удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим день за днем. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем. С течением времени понимаешь, что это было что-то уникальное.

Лучший тренер, без сомнения. В нем есть что-то особенное», – сказал форвард в интервью Universo Valdano.

Месси и Гвардиола вместе работали в «Барселоне» в 2008-2012 годах.

Андрес Иньеста: «Величие «Барсы» Гвардиолы не только в трофеях, но и в том, как мы это делали. Никогда не наслаждался футболом так сильно»