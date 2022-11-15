Даррен Бент: «Тен Хаг станет слабейшим тренером в истории АПЛ, если позволит Роналду вернуться. Нельзя давать игрокам буянить»

объяснил, почему Эрик тен Хаг не должен возвращать в состав .

«Роналду сказал, что не уважает тренера. У любого специалиста есть право выбирать того, кто будет играть, а кто – не будет. Если тренер считает, что Роналду хорош для того, чтобы быть в составе, он его поставит. Если нет, то нет.

Однако если он сейчас позволит Криштиану вернуться, то станет слабейшим тренером в истории . Нельзя позволять игрокам буянить.

Я понимаю, что этот футболист – один из величайших, которых мы когда-либо видели, но мы также видели, как другие великие люди вели себя лучше, чем Роналду.

Не все вертится вокруг него. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший нападающий сборной Англии.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях