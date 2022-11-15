Мостовой о Слуцком: «Не удивлюсь, если где-то появится опять. Это другим тяжело вылезти, а им всегда легко достается все»

высказался об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Немного странно, что решение принято сегодня. Мы все говорили, что он должен был уйти из «Рубина» после того, как команда вылетела из , а он ни в чем не был виноват, как сам говорил.

Тогда надо было уйти, а никто не понимал, почему Слуцкого оставили. А сейчас очень странно уходить, когда команда идет в верхней части таблицы первой лиги. По идее, должен быть в четверке с таким составом и бюджетом.

Не удивлюсь, если Слуцкий где-то появится опять. Это другим тяжело где-то вылезти, а им всегда легко достается все. Для этого не нужно играть в футбол и не надо быть футболистом», – сказал бывший игрок сборной России.