Президент ФИФА Инфантино призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ-2022

Президент ФИФА призвал лидеров стран G20 посодействовать прекращению огня на .

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнется очень скоро.

В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня – пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», – сказал на саммите стран «Большой двадцатки».

Инфантино привез с собой официальный мяч ЧМ-2022 и в конце своей речи попросил каждого из присутствовавших на обеде лидеров стран G20 подписать его.