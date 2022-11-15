СКА забил 5 голов за 6:23 в матче с минским «Динамо». Это новый рекорд клуба в КХЛ

обыграл минское (7:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первая победа команды тренера в четырех последних матчах.

В третьем периоде СКА забил 6 голов. Авторами шайб стали Валентин Зыков, Александр Волков, , Степан Фальковский и , сделавший дубль.

Ворота «Динамо» защищал Константин Шостак.

Отметим, что первые 5 голов в третьем периоде СКА забил за 6 минут 23 секунды.

Это самая быстрая серия из 5 голов в истории клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд (8:07) был установлен в матче со «Спартаком» в 2011 году.