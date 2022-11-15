СКА забил 5 голов за 6:23 в матче с минским «Динамо». Это новый рекорд клуба в КХЛ

Теги СКА Динамо Минск КХЛ рекорды Никита Гусев Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Валентин Зыков Александр Волков Степан Фальковский Константин Шостак Хоккей

СКА обыграл минское «Динамо» (7:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первая победа команды тренера Романа Ротенберга в четырех последних матчах.

В третьем периоде СКА забил 6 голов. Авторами шайб стали Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский и Дмитрий Яшкин, сделавший дубль.

Ворота «Динамо» защищал Константин Шостак.

Отметим, что первые 5 голов в третьем периоде СКА забил за 6 минут 23 секунды.

Это самая быстрая серия из 5 голов в истории клуба в КХЛ. Предыдущий рекорд (8:07) был установлен в матче со «Спартаком» в 2011 году.

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