«Германия – высшая раса, они всегда играют до конца». Экс-президент Аргентины Макри о фаворитах ЧМ-2022

Бывший президент Аргентины назвал немцев «высшей расой», говоря о чемпионате мира.

«В число пяти кандидатов [на победу] я включу . Конечно, есть , у очень хорошие игроки.

– действующий чемпион с очень хорошими игроками, и никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца», – сказал Маурисио Макри.

Позже политик извинился за эти слова.

«Вчера, говоря о чемпионате мира и, очевидно, имея в виду бесспорные футбольные навыки , у меня вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшим кошмарам человечества.

Я хочу прояснить это и принести свои извинения», – написал Макри в твиттере.