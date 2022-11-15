«Германия – высшая раса, они всегда играют до конца». Экс-президент Аргентины Макри о фаворитах ЧМ-2022
Бывший президент Аргентины назвал немцев «высшей расой», говоря о чемпионате мира.
«В число пяти кандидатов [на победу] я включу Аргентину. Конечно, есть Бразилия, у Португалии очень хорошие игроки.
Франция – действующий чемпион с очень хорошими игроками, и никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца», – сказал Маурисио Макри.
Позже политик извинился за эти слова.
«Вчера, говоря о чемпионате мира и, очевидно, имея в виду бесспорные футбольные навыки Германии, у меня вырвалась неудачная фраза, которая относится к худшим кошмарам человечества.
Я хочу прояснить это и принести свои извинения», – написал Макри в твиттере.
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