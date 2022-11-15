Дзюба о будущем: «Продолжу играть в футбол, выслушаю все предложения. У меня большие амбиции»

рассказал о карьерных планах.

«У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Было очень интересно, познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Это все в плюс.

Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился, как в детстве, получать удовольствие не только от игр, но и от тренировок. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были определенной рутиной. А сейчас я даже начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса.

Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно. Скоро Новый год, так что у всех должно быть хорошее настроение. Берегите себя, улыбайтесь и не обращайте внимание на грязь», – сказал Дзюба в видео в инстаграме.

34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут.

Дзюба об уходе из «Адана Демирспор»: «Мне не 18 лет, сидеть смотреть матчи – не совсем правильно. Не слушайте злые языки»