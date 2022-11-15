Роналду предложили перейти в клуб нон-лиги «Блайт Спартанс»: «МЮ», заберем его за пирог и пинту пива»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Д6 Англия ахахаха Футбол

Криштиану Роналду заинтересовал клуб английской нон-лиги.

«Блайт Спартанс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень английского футбола) предложили «Манчестер Юнайтед» отпустить португальца к ним.

«Привет, «Манчестер Юнайтед». Мы слышали, Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» – написали в твиттере «Блайт Спартанс», приложив изображение форварда в форме клуба.

Фото: twitter.com/Blyth_Spartans

Арендовать Холанда на 28 дней хочет клуб нон-лиги «Эштон Юнайтед»: «Это лучше, чем играть в гольф»

Роналду процитировал Пикассо. Вот еще 10 мыслей художника, которые пригодятся Криштиану

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные