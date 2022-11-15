Роналду предложили перейти в клуб нон-лиги «Блайт Спартанс»: «МЮ», заберем его за пирог и пинту пива»

заинтересовал клуб английской нон-лиги.

«Блайт Спартанс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень английского футбола) предложили отпустить португальца к ним.

«Привет, «Манчестер Юнайтед». Мы слышали, Роналду хочет уйти? Мы заберем его у вас за пирог и пинту пива!» – написали в твиттере «Блайт Спартанс», приложив изображение форварда в форме клуба.

Фото: twitter.com/Blyth_Spartans

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