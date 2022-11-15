объяснил, почему следит за рационом игроков.

«Говорил футболистам о собственном примере. Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. И ничего хорошего. Я этим не горжусь.

Плохо, что рядом со мной не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться правильно, как готовиться к тренировкам. До всего доходили своим умом.

Теперь те, кто со мной работает, понимают, что можно и что нельзя. И для чего это все. Это не для меня, а для них.

Чтобы зарабатывали очки, трофеи и деньги для своей семьи», – сказал главный тренер и сборной России.