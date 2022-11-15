Валерий Карпин: «Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. Плохо, что рядом не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться, как готовиться к тренировкам»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин алкоголь и спорт Питание Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему следит за рационом игроков. 

«Говорил футболистам о собственном примере. Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. И ничего хорошего. Я этим не горжусь.

Плохо, что рядом со мной не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться правильно, как готовиться к тренировкам. До всего доходили своим умом.

Теперь те, кто со мной работает, понимают, что можно и что нельзя. И для чего это все. Это не для меня, а для них.

Чтобы зарабатывали очки, трофеи и деньги для своей семьи», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные