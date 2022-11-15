Роналду не перейдет в «Баварию», переговоров не было. Мюнхенцы не интересуются 37-летним форвардом из-за возраста

не перейдет в «Баварию».

Ранее сообщалось, что форвард провел переговоры с мюнхенцами на прошлой неделе.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, встречи не было, а не интересуется 37-летним игроком.

Журналист Sky Deutschland Флориан Плеттенберг отмечает, что Роналду не перейдет к чемпионам Германии зимой. «Баварии» португалец не интересен из-за возраста, а также других планов на состав.

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях