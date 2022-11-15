Татьяна Тарасова: «То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о призыве главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха не политизировать спорт.

«То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?

Я не хочу никак комментировать его высказывания, потому что они пустые», — сказала Тарасова.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»