Татьяна Тарасова: «То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Политика Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о призыве главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не политизировать спорт. 

«То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?

Я не хочу никак комментировать его высказывания, потому что они пустые», — сказала Тарасова. 

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»

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