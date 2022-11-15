Татьяна Тарасова: «То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о призыве главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не политизировать спорт.
«То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще?
Я не хочу никак комментировать его высказывания, потому что они пустые», — сказала Тарасова.
Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»
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